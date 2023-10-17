شكرا لقرائتكم خبر عن جمال بلماضي يعلق على اشتباكه مع مهاجم الجزائر سعيد بن رحمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلل جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر من أهمية اشتباكه مع سعيد بن رحمة مهاجم فريقه، أثناء استبداله في المباراة الودية التي خاضها ضد مصر، مساء الاثنين.

ورفض سعيد بن رحمة مصافحة مدربه أثناء مغادرته الملعب، ليجذبه جمال بلماضي من قميصه، وتحدث بينهما مشادة قصيرة، قبل ترك اللاعب.

وعبر بلماضي عن انزعاجه من سؤال الصحفيين له خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة مصر والجزائر، عمّا دار مع بن رحمة، قائلاً: «تلك الأمور تحدث في كرة القدم، لم يكن سعيداً وهو يغادر الملعب، وأنا أيضاً لم أكن راضياً، هذا كل ما في الأمر».

وأشار جمال بلماضي إلى أنه كان يتمنى عدم طرد محمد هاني مدافع منتخب مصر خلال المباراة، لكي يتمكن من اللعب ضد 11 لاعباً.

يذكر أن مباراة مصر والجزائر الودية أقيمت مساء الاثنين، في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 بين الفريقين.

