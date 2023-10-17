شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: محمد الشناوى أفضل حارس فى أفريقيا منذ 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والمشرف العام على حراس مرمي قطاع الناشئين بالأهلي، أن محمد الشناوي هو الأفضل فى مصر وإفريقيا الوقت الحالي، وكان يستحق الرهان عليه من وقت طويل.

وقال ناجي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الحمدلله أنا سعيد أنى كنت سبب فى وجود محمد الشناوي أساسي فى الأهلي ومنتخب مصر وأصريت عليه وعلى تواجده فى كأس العالم 2018 حارس أساسي، وسعيد عندما يكون لديك لاعب أنت تعمل إمكانياته من وهو ناشئ وتراهن عليه، وينجح فى ذلك ويكون الأفضل.

وأضاف ناجي:" محمد الشناوي من 2018 وحتي 2023 أي منذ 5 سنوات وهو الأفضل فى مصر وإفريقيا، ومازال أمامه كثير، والشناوي يقوم بدور كبير فى بطولات النادي الأهلي والنجاحات الأخيرة ، وشدد أحمد ناجي على ان محمد الشناوي لا يتحمل أى خطأ فى هدف منتخب الجزائر أمس أمام منتخب مصر.