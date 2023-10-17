7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء الكثير من الأخبار و الأحداث الرياضية الهامة، على رأسها وصول أوسوريو اليوم خلال ساعات لقيادة الزمالك، خضوع تريزيجيه لفحوصات طبية فى تركيا، وانسحاب على فرج من بطولة جراسهوير للإسكواش.

أوسوريو يصل القاهرة خلال ساعات لقيادة الزمالك استعدادا لسموحة

يصل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول بالزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء إجازته التى حصل عليها وتوجه إلى لندن خلال اليومين الماضيين.

اصدرت لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة مجدي الشيخ واشراف عامر حسين عدد من القرارات بشأن الأحداث التي وقعت في مباريات الجولة الأولى من دوري القسم الثاني "ب"، وجاءت القرارات كالتالي :

تريزيجيه يخضع لفحوصات طبية بتركيا بعد الإصابة فى الكاحل أمام الجزائر