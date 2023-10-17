شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتقدم بهدفين نظيفين على لافيينا بالشوط الأول لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح بتروجت في التقدم بهدفين مقابل للاشئ على حساب لافيينا بالشوط الأول في المباراة المقامة بينهما بمجمع الأسيوطى ضمن فاعليات الجولة الرابعة لدورى الممتاز أ .

ويحتل بتروجت المركز الأول بجدول المجموعة برصيد 9 نقاط ، بينما يحتل لافيينا المركز الثالث برصيد 7 وتعتبر المباراة غاية في القوة والندية بين الفريقين .

وأقيمت مباريات الجولة الرابعة بالأمس واسفرت عن النتائج التالية تعادل مكادى مع حرس الحدود بهدف لمثله، كما حقق جمهورية شبين مفاجأة كبرى بالفوز خارج ملعبه على أسوان بهدفين مقابل هدف، وبترول أسيوط على النجوم بهدف دون مقابل، وتعادل المقاصة مع بروكسى 3/3 ، كما فاز راية على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف .