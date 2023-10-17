شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يتقدم على أبو قير بهدف الدياسطى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وادى دجلة على أبو قير للأسمدة بهدف مقابل للاشئ في الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما بملعب أبو قير ضمن فاعليات الجولة الرابعة لدورى الممتاز أ

احرز هدف وادى دجلة محمود دياسطى في الدقيقة 44 من عمر اللقاء ، ويسعى الجهاز الفني للفريق الدجلاوى إلى الفوز وخطف الثلاث نقاط من أجل استكمال مشواره نحو العودة لدورى الأضواء من جديد .

وأقيمت مباريات الجولة الرابعة بالأمس واسفرت عن النتائج التالية تعادل مكادى مع حرس الحدود بهدف لمثله، كما حقق جمهورية شبين مفاجأة كبرى بالفوز خارج ملعبه على أسوان بهدفين مقابل هدف، وبترول أسيوط على النجوم بهدف دون مقابل، وتعادل المقاصة مع بروكسى 3/3 ، كما فاز راية على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف .