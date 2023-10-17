شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج الطبيعى آخر مرحلة فى تأهيل السولية ومتولى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض عمرو السولية ومحمود متولى لاعبا النادى الاهلى المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الموضوع لهم للتخلص من الإصابة ، حيث تشمل هذه المرحلة علاج طبيعى مكثف لإستعادة الجاهزية البدنية مرة أخري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى إن الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي يؤديان مرحلة جديدة من ‏برنامج العلاج الطبيعي المخصص لكل منهما.‏

وأوضح أن السولية ومتولي خضعا لقياسات بدنية وعضلية خلال الساعات الماضية، وأن هناك تقدمًا كبيرًا في حالة كل منهما ويؤدي السولية برنامجًا تأهيليًّا للتخلص من إصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني متولي من إصابة في العضلة الأمامية وتأكد غياب الثنائى عمرو السولية ومحمود متولى عن رحلة الاهلى لتنزانيا لمواجهة سيمبا بسبب الإصابة.

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة المقبلة فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي ) بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

فى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).