شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى بين طنطا والسكة الحديد فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهي الشوط الأول من مباراة طنطا والسكة الحديد بالتعادل السلبي في المباراة المقامة علي ملعب طنطا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

الشوط الأول جاء متوسط المستوي من الفريقين ولم يكن هناك أي هجمات تحمل ملامح الخطوة من الفريقين سوى كرة وحيدة في منتصف الشوط الأول لصالح نادي السكة من الجبهة اليسري عن طريق محمود كشلط الذي سدد الكرة في يد احمد شوقي حارس مرمي طنطا، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ فريق طنطا المباراة بتشكيل مكون من :

احمد شوقي ، احمد حسني ، محمد حسام ، ساهر عبد المنعم ، أسامة النجار ، حسون محمد ، شهاب فتحي ، كريم أسامة ، عبد الرحمن الدح ، محمد عاطف ، نانا انتوي

بينما جاء تشكيل السكة الحديد :

يوسف رحومة ، مصطفي عبد الوهاب ، باسم عادل ، احمد فوزي ، سامي عبد الستار ، احمد ربيع ، محمد اشرف ، محمد جمال الكارته ، محمد نادي ، جون ايفري ، محمود كشلط