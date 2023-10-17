شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن فى حالة كريم فؤاد وموعد عودته لتدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض كريم فؤاد لاعب النادى الاهلى المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى والعلاج الطبيعي الذي يؤديه على هامش ‏تدريبات المارد الأحمر على ستاد مختار التتش بالجزيرة.‏

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، عن أن اللاعب خضع لإجراء أشعة خلال الساعات الماضية، وجاءت نتيجتها مطمئنة ‏للغاية.‏

وينتظم كريم فؤاد فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد 15 يوماً، حيث يسابق اللاعب الزمن لإنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من شد العضلة الضامة.

وتأكد غياب كريم فؤاد عن مباراتى الأهلى أمام سيمبا التنزانى فى ربع نهائى دوري السوبر الأفريقى.

وتعرض كريم فؤاد للإصابة في مباراة الأهلى والإسماعيلي الأخيرة بالدوري التي فاز فيها الأول 3/1، حيث كانت الإصابة عبارة عن شد في من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

وتعرض كريم فؤاد للإصابة بشد فى العضلة الضامة بعد فترة قصيرة من تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وعودته للمشاركة في مباريات الاهلى وهي الإصابة التي عطلت انطلاقته من جديد مع الفريق الأحمر بعد غياب طويل.

وبذلك يتأكد غياب كريم فؤاد عن مباراتي الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب وإياب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم والتي تقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية.