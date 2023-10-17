شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. على فرج ونور الشربينى فى الصدارة ورقم قياسى لـ أمينة عرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن التصنيف العالمي الجديد خلال شهر أكتوبر الجاري، وحافظ الثنائي، علي فرج ونور الشربيني على صدارة التصنيف.

فيما حققت البطلة الصاعدة أمينة عرفي رقماً قياسياً لتتخطى الرقم السابق لنور الشربيني بعد دخول عرفي قائمة التوب 20 في عمر 16 سنة لتكون أصغر لاعبة على الاطلاق تصل لهذا التصنيف في هذا السن، حيث كانت نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً، والتي كانت تبلغ من العمر 17 عاماً عندما حققت هذا الإنجاز المثير للإعجاب.

وصلت أمينة عرفي إلى دور الـ16 في بطولة أمريكا البلاتينية بهذا الموسم في بطولة قطر كلاسيك، لكنه تقدم بشكل أفضل في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الأخيرة، حيث خسرت مرة أخرى أمام المصنفة الأولى في الولايات المتحدة أماندا صبحي في دور الثمانية.

تقدمت عرفي على 16 مركزًا في تصنيفات هذا الأسبوع ليتجاوز العديد من المحترفين ذوي الخبرة للوصول إلى أعلى 20 علامة فارقة.