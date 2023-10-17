شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة منتخب مصر للقاهرة بعد خوض وديتى زامبيا و الجزائر بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الي القاهرة قادمة من الإمارات بعد خوض وديتين أمام زامبيا و الجزائر ، حيث فاز المنتخب بهدف في المباراة الأولى أمام زامبيا و تعادل مع منتخب الجزائر بعد أن خاض المباراة من الدقيقة ٣٥ بعشرة لاعبين بعد طرد محمد هاني .

بينما غادر المحترفين من الإمارات للانضمام لأنديتهم و هم محمد صلاح و محمود تريزيجيه وطارق حامد و مصطفي محمد و عمر مرموش و حمدي فتحي .

ترأس بعثة المنتخب عامر حسين عضو إتحاد الكرة ، و حازم امام عضو اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب الاول.

فى سياق متصل يفتح الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة روى فيتوريا، ملف الاستعداد لمباراتي جيبوتي وسيراليون فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما أغلق الفراعنة صفحة مباراتى زامبيا والجزائر الوديتين اللتين أقيمتا فى معسكر أكتوبر.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى.

وتقام الجولتان الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، ويشارك 54 منتخبًا إفريقيًا في تصفيات القارة المؤهلة للمونديال، وهي جميع الدول المشاركة في الاتحاد الإفريقي، يتم تقسيمها على 9 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة.

وتقام نهائيات النسخة المقبلة خلال شهري يونيو ويوليو 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وزادت مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام، لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة بدلا من 32 منتخبا.