شكرا لقرائتكم خبر عن «اللياقة البدنية» تتألق في البطولة الإماراتية التركمانستانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم لاعبو الإمارات للياقة البدنية أداءً مميزاً في البطولة الإماراتية التركمانستانية للألعاب التكتيكية التي اختتمت في عشق أباد، وأحرزوا المراكز الثلاثة الأولى في السباقات، ليحصدوا صدارة ترتيب فرق البطولة والتي بلغت 45 فريقاً بمشاركة نحو 105 لاعبين في إنجاز دولي وحصاد مميز يضاف إلى سجل إنجازات الرياضة الإماراتية.

وضمت البعثة الإماراتية 6 لاعبين، هم كل من عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام ورئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد بن ظبوي الفلاسي، وعلي درويش المري، ومعتصم الفاضل، وأبوبكر محمد الحوقاني، وراشد محمد المري، وسالم محمد آل علي، وأحمد حميد الزعابي.

وحظي لاعبو الإمارات بإشادة واسعة من الجمهور والمراقبين للمستوى الفني العالي الذي قدموه خلال المسابقات.

وبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الإنجازات المميزة المتحققة، والتي تأتي استكمالاً للفوز الذي تحقق في النسخة الماضية لبطولة آسيا التي أقيمت في قيرغيزستان العام الماضي، وأشاد بجهود لجنة اللياقة البدنية لمواكبتها أفضل المواصفات العالمية خلال المشاركة في البطولات الدولية المختلفة.

وتقدم الشيخ عبدالله الشرقي بالشكر والتقدير إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لدعم لاعبي المنتخب ومنحهم فرصة للتفرغ أثناء مرحلة الاستعداد والمنافسات، كما ثمّن الدور المحوري لسفارة دولة الإمارات في تركمانستان للحفاوة والضيافة وتقديم أفضل سبل المشاركة الناجحة والتنظيم المميز.

وبدوره قال عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة اللياقة البدنية، أحمد بن ظبوي الفلاسي: «نعتز بالمشاركة في هذه البطولة، وبما تحقق من مراكز متقدمة، خاصة مع التفوق على لاعبين أقوياء من تركمانستان، فضلاً عن الاحتكاك القوي استعداداً للاستحقاقات المقبلة».

وأوضح أن لاعبي الإمارات شاركوا بثلاثة فرق، الأول مثّل الإدارة العامة لشؤون الأجانب في دبي، وفريقيان من العاصمة أبوظبي، في مشاركة مميزة من كافة الجوانب، وتم حصد المراكز الثلاثة الأولى بعد أن قدّم أبناء الإمارات مستويات بدنية وفنية مميزة، وسيتم تعزيز تشكيلة المنتخب بأبرز اللاعبين الذين تألقوا في البطولة.