شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو أكبر هداف في 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابعت البرتغال انطلاقتها المثالية والعلامة الكاملة بتحقيقها الفوز الثامن توالياً عندما تغلبت على مضيفتها البوسنة 5-0، بينها ثنائية لقائدها المخضرم كريستيانو رونالدو، في زينيتسا في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أوروبا في كرة القدم.

وسجل مهاجم النصر السعودي ثنائيته في الدقيقتين الخامسة و20، رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف في التصفيات الحالية ومعززاً موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف المتصدر مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو، ووصل إلى الهدف 40 مع ناديه النصر السعودي ومنتخب البرتغال في 2023 ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً هذا العام، متفوقاً على النرويجي هالاند صاحب 39 هدفاً.

كما رفع رونالدو الذي سجل ثنائية أيضاً عندما فازت البرتغال على ضيفتها سلوفاكيا 3-2 وحجزت بطاقة النهائيات، رصيده من الأهداف مع منتخب بلاده إلى 127 في 203 مباريات دولية، وبات أول لاعب أوروبي يسجل تسعة أهداف دولية بعد سن الثامنة والثلاثين.

وتناوب برونو فرنانديش (25) وجواو كانسيلو (32) وجواو فيليكس (41) على تسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى للبرتغال.

وعززت البرتغال موقعها في الصدارة برصيد 24 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام مطاردتها المباشرة سلوفاكيا التي خطت خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائيات بفوزها الثمين على مضيفتها لوكسمبورغ مفاجأة التصفيات 1-0 سجله دافيد دوريس (77).

ووسعت سلوفاكيا الفارق إلى 5 نقاط بينها وبين لوكسمبورغ قبل جولتين من نهاية التصفيات.