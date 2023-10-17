شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تفرض إجراءات أمنية مشددة قبل مباراة اسكتلندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية فرض إجراءات أمنية مشددة قبل مباراة منتخب فرنسا ضد اسكتلندا، مساء الثلاثاء، على ملعب بيار موروا بالقرب من مدينة ليل.

واتخذ جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي، قرار تشديد الإجراءات الأمنية، عقب الهجوم الذي وقع مساء الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتسبب في عدم استئناف مباراة بلجيكا والسويد، بحسب موقع فوت ميركاتو.

وأطلق أحد المسلحين الرصاص على اثنين من مشجعي منتخب السويد وقتلهما وأصاب آخر، على مقربة من ملعب مباراة بلجيكا والسويد، التي لم يتم استكمالها بعد رفض لاعبي الفريقين العودة إلى الملعب.

وأصدر دارمانين تعليماته بتعزيز القوات الفرنسية على الحدود البلجيكية، لزيادة طمأنة المشجعين في مدينة ليل، أن بإمكانهم متابعة المباراة دون خوف من تكرار الحادث الذي وقع على مقربة منهم، في «الجارة» بلجيكا.

يذكر أن منتخب فرنسا يواجه منتخب اسكتلندا وديًا في الساعة 11 مساء.