بعد اعتذاره.. الاتحاد الفرنسي يطالب توديبو بتفسير سبب ضحكه خلال الدقيقة حداد

محمد اسماعيل - القاهرة - طالب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من مدافع المنتخب، جان كلير توديبو تفسير سبب الضحك أثناء الدقيقة حداد على ضحايا فلسطين، قبل انطلاق مباراة فرنسا وهولندا في تصفيات كأس أوروبا 2024.

رصدت الكاميرات مدافع نيس الفرنسي ، توديبو على مقاعد البدلاء يضحك، خلال الدقيقة الحداد على ضحايا فلسطين، قبل انطلاق المباراة التي انتهت بفوز فرنسا على هولندا، بنتيجة 2-1.

وفقاً إلى صحيفة "فرانس 24"، أرسل مجلس الأخلاقيات في الاتحاد الفرنسي للاعب مطالبينه بإيضاح سبب تصرفه خلال الدقيقة حداد.

اعتذر تودبيو عن تصرفه خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، وقال: "لم أسخر بأي حال من الأحوال من الوضع الحالي، كان السياق خاصاً، كنا من بين مشجعي الخصم الذين ألقوا بعض النكات، وخرجت مني تلك الضحكة العصبية".

أضاف: "أردت أن أعتذر لجميع الأشخاص الذين شعروا بالإساءة، هذا أقل ما يمكنني فعله، قال البعض إني ضحكت خلال دقيقة الصمت هذه لأني كنت أسخر من وفاة مدرس، يجب أن تعلموا أن والدتي كانت تعمل في التعليم الوطني طيلة 20 عاماً ولدي احترام كبير لهؤلاء الأشخاص، كان من الممكن أن يحدث هذا الأمر لوالدتي".

اختتم: "يزعجني ما يقال لأنه يعكس صورة بعيدة عما أنا عليه، أعتقد أني صبي تلقى تعليماً جيداً جداً واحترم الأشخاص المتواجدين أمامي".