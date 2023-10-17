مدير المنتخب: فيتوريا كان واثق من الفوز على الجزائر.. والونش اعتذر عن الانضمام

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد غرابة مدير المنتخب الوطني الأول، أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، يثق جيدا في إمكانيات لاعبي المنتخب، وبعلم قدراتهم.

قال محمد غرابة في برنامج إذاعي: "فيتوريا كان يثق في قدرات لاعبي المنتخب وتقديمهم أداء مميز في مواجهة الجزائر، وتحقيق الفوز أيضا لإسعاد الجماهير.

أضاف "غرابة": "فيتوريا كان يحفز اللاعبين بشكل متواصل في المران، ويؤكد لهم أن الجميع يعلم قوة منتخب مصري ويهابه وليس العكس وعلى الجميع معرفة ذلك جيدا".

أوضح: "فيتوريا هو صاحب فكرة طلب حضور أحمد حجازي ومحمود الونش لمعسكر منتخب أكتوبر الحالي رغم الإصابة، ولكن الظروف لم تسمح للاعب الزمالك بالحضور، ولكن تم طلب حضوره مثلما تم طلب الحضور من حجازي.

وكان منتخب مصر الأول حقق الفوز أمس على حساب الجزائر وديا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات.