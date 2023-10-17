المنتخب يكشف رد فعل محمد صلاح بعد الهجوم ضده

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد غرابة مدير المنتخب الوطني الأول، رد فعل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد الهجوم الذي تعرض له مؤخرا لعدم دعم الشعب الفلسطيني.

قال محمد غرابة في برنامج إذاعي: "بالطبع رأينا الهجوم الذي صدر ده محمد صلاح مؤخرا، ولكن اللاعب لم يبدي أي حزن أو تأثير من هذه الأفعال".

أضاف "غرابة": "محمد صلاح ظهر بمستوى مميز وتركيز كبير، سواء داخل الملعب أو خارجه، وهو متعود على مثل هذه الأمور، ويعلم جيدا ما يفعله دون توضيح الأمور للجميع".

أكمل: "صلاح له مواقف إيجابية دائما في مثل هذه الأمور، ويقوم بالتبرع ولكن دون الإفصاح عن ذلك، بل تقوم الجهات الأخرى بالإعلان وهو دائما يبحث عن التركيز داخل الملعب".