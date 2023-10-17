مصر تشارك في بطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور محمد رسلان رئيس الاتحاد المصري للكروكيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مشاركة مصر في بطولة العالم للجولف كروكية فوق الخمسين المقامة في أستراليا حتى 21 أكتوبر المقبل الجاري.

وأوضح "رسلان"، أن مصر يمثلها في بطولة العالم للجولف كروكية فوق الخمسين أربعة لاعبين وهم أحمد المهدي بطل العالم في نسخة 2015 وياسر فتحي وصيف نسخة بطولة العالم فوق الخمسين في 2019 واللاعب الدولي عمر فهمي و اللاعب محمد أبوالنور.

وتشهد بطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين مشاركة دول مصر، نيوزيلاند، انجلترا، أمريكا، النرويج، إسبانيا، كندا، السويد، سويسرا و الدولة المضيفة استراليا وسط منافسات قوية.