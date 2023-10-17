فانتازي.. "من هم أفضل لاعبي برايتون؟" الخبراء يجيبون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يكشف خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي خططهم حول لاعبي برايتون قبل جدول مباريات مصنف "سهل" بدءً من الجولة العاشرة وفقا للموقع الرسمي.

وقال لي بونفيلد: "بعد مباراة برايتون ضد مانشستر سيتي في الأسبوع التاسع، يجب عليك الاستثمار في لاعبيهم، وهناك بالطبع خطر التناوب (روتيشن) بسبب مبارياتهم في الدوري الأوروبي، لكن يجب شراء بيرفيس إستوبينان (5.1 مليون جنيه إسترليني) عندما يتعافى من إصابته".

وأضاف: "لديهم الكثير من اللاعبين الجيدين في خط الهجوم، لذلك من الصعب اختيار لاعب واحد منهم، ولا يمكنني تجنب شراء كاورو ميتوما (6.6 مليون جنيه إسترليني)".

وواصل خبير الفانتازي أوتكارش دالميا: "أتطلع إلى شراء ميتوما بدءً من الأسبوع العاشر، لكنني لست واثقا في باقي لاعبي برايتون، واعتقد أن إستوبينان معرض لخطر التناوب هو الآخر".

وتابع خبير الفانتازي نيك هاريس: "كنت أمتلك ميتوما وإستوبينان في بداية الموسم، وأعتقد أن الآن يجب امتلاك لاعب منهم على الأقل".

ومن جانبه قال جياني بوتيس: "برايتون أحد الفرق الهجومية، ونظرا لأسعار لاعبيهم وجدول المباريات بدءً من الجولة العاشرة، يجب امتلاك أحد لاعبي خط الوسط أو المهاجمين، وبالفعل انا امتلك ميتوما منذ الجولة الأولى".

وأردف خبير الفانتازي مارك ماكجيتيجان: "مباريات برايتون رائعة اعتبارا من الجولة العاشرة، لكن مع وجود خطر التناوب بينهم وتواجد مجموعة كبيرة من لاعبي خط الوسط المميزين في فانتازي، فمن المحتمل ألا استثمر فيهم، ولكن إذا كنت سأشتري لاعبين من برايتون فسيكون ميتوما وإستوبينان".

وتابعت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "كنت أخطط للاحتفاظ بإستوبينان قبل إصابته عندما فعلت خاصية "الوايلد كارد" في الجولة الثامنة ولكنني بعته، وليس لدي أي لاعبين من برايتون حاليًا، وسأبتعد عن دفاعهم حتى عودته".

واختتم خبير الفانتازي براس: "عندما يكون إستوبينان جاهزا سيكون أول من يأتي، وتشمل الخيارات الأخرى باسكال جروس (6.3 مليون جنيه إسترليني) ولويس دانك (5 مليون جنيه إسترليني)، لكن دفاع برايتون سيء بعض الشيء ما عدا إستوبينان".