عودة كاسيميرو إلى تدريبات منتخب البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرش

شارك لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، كاسيميرو، في التدريبات الجماعية لمنتخب البرازيل اليوم الثلاثاء.وفقا لشبكة "سكاي سبورتس".

وتعرض لاعب خط الوسط لإصابة في الكاحل خلال تعادل البرازيل مع فنزويلا 1-1 الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مخاوف في مانشستر يونايتد من احتمال غيابه عن مباراة شيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن الممكن أن يشارك كاسيميرو الآن مع البرازيل ضد أوروجواي صباح الأربعاء قبل أن يعود إلى مانشستر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 12 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر توتنهام.