شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة منتخب مصر للقاهرة بعد خوض وديتى زامبيا والجزائر بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
بينما غادر المحترفين من الإمارات للانضمام لأنديتهم و هم محمد صلاح و محمود تريزيجيه وطارق حامد و مصطفي محمد و عمر مرموش و حمدي فتحي .
ترأس بعثة المنتخب عامر حسين عضو إتحاد الكرة ، و حازم امام عضو اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب الاول.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى.
وتقام الجولتان الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، ويشارك 54 منتخبًا إفريقيًا في تصفيات القارة المؤهلة للمونديال، وهي جميع الدول المشاركة في الاتحاد الإفريقي، يتم تقسيمها على 9 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة.
وتقام نهائيات النسخة المقبلة خلال شهري يونيو ويوليو 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وزادت مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام، لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة بدلا من 32 منتخبا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز