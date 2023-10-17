شكرا لقرائتكم خبر عن سباحة الأهلى تحصد الكأس العام لبطولة الجمهورية المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت فرق السباحة بالنادي الأهلي «رجال وسيدات»، بمرحلة العمومي «رجال وسيدات»، ومرحلة ناشئين وناشئات، بالكأس العام لبطولة الجمهورية للمياه المفتوحة، والتي أقيمت منافساتها بالإسكندرية، واختتمت فاعلياتها اليوم.

حصل النادي الأهلي على المركز الأول في منافسات العمومي «رجال وسيدات»، قبل أن يحصد النادي الكأس العام للبطولة.

وكان النادي قد حصد المراكز الأولى في مراحل «الناشئين والناشئات» في بطولة المياه المفتوحة والتي أقيمت فاعلياتها في الفترة من 13 - 17 أكتوبر الجاري بالإسكندرية.

يضم الجهاز الإداري للسباحة كلا من وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد علام، نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، وتامر زينهم، مدير جهاز السباحة، وأحمد أسعد، نائب مدير جهاز السباحة، وأحمد فهمي، إداري المياه المفتوحة.

فيما يضم الجهاز الفني كلا من أحمد سامي مدير فني المياه المفتوحة، وعلي دياب ومصطفى عبد العزيز وإيهاب مصطفى، مدربين مساعدين، وخالد زيدان، طبيبًا.