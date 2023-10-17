شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يخطف التعادل من طنطا في الجولة الرابعة من الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهى لقاء طنطا والسكة الحديد بتعادل الفريقين 1/1 في المباراة المقامة علي ملعب طنطا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين، تقدم طنطا عن طريق محمد عاطف في الدقيقة 50 ، وفي الدقيقة 97 يحرز مدافع طنطا هدف بالخطأ في مرماه ليحصد الفريق البحرواى النقطة الخامسة في جدول الترتيب، بينما يرتفع رصيد السكة الحديد عند النقطة 6 .

الشوط الأول جاء متوسط المستوي من الفريقين ولم يكن هناك أي هجمات تحمل ملامح الخطوة من الفريقين سوى كرة وحيدة في منتصف الشوط الأول لصالح نادي السكة من الجبهة اليسري عن طريق محمود كشلط الذي سدد الكرة في يد احمد شوقي حارس مرمي طنطا، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني بدأ بضغط مكثف من فريق طنطا في محاولة لخطف نقاط المباراة الثلاثة ، فيما اختفى تماما لاعبو فريق السكة الحديد طوال احداث الشوط.

وفي الدقيقة 50 نجح فريق طنطا في احراز هدف التقدم عن طريق محمد عاطف الذي حول عرضية برأسه علي يسار حارس مرمي السكة معلنا تقدم فريقه.

عقب الهدف حاول لاعبو السكة إدارك التعادل الذي تحقق في الدقيقة 97 عن طريق مدافع طنطا بالخطأ في مرماه بعد دربكة في منطقة الجزاء لتنتهي المباراة بالتعادل 1 /1 .