شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يهزم دكرنس بهدفين نظيفين ويرتقى للمركز الثالث بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح القناة في مواصلة عروضه القوية بالفوز على دكرنس بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما بإستاد هيئة قناة السويس ضمن فاعليات الجولة الرابعة لمسابقة دورى القسم الثانى أ .

تقدم اكرم عبد ربه للقناة بالهدف الأول ، وأضاف سايكو الهدف الثانى من ركلة جزاء في الدقيقة 92 من عمر اللقاء ، ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث للدورى ، بينما تجمد رصيد دكرنس عند 4 نقاط في المركز الـ15

وأقيمت مباريات الجولة الرابعة بالأمس واسفرت عن النتائج التالية تعادل مكادى مع حرس الحدود بهدف لمثله، كما حقق جمهورية شبين مفاجأة كبرى بالفوز خارج ملعبه على أسوان بهدفين مقابل هدف، وبترول أسيوط على النجوم بهدف دون مقابل، وتعادل المقاصة مع بروكسى 3/3 ، كما فاز راية على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف .