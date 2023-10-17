شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يقلب تأخره بهدفين لفوز بثلاثية أمام بتروجت ويخطف صدارة دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهت مباراة بتروجت ولافيينا بفوز لافيينا بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة المقامة بين الفريقين علي ملعب الاسيوطي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين، ليتصدر لافيينا جدول الترتيب برصيد 10 نقاط بينما يتجمد رصيد بتروجت عن النقطة 9.

أحرز هدفي بتروجت مصطفي سلطان في الدقيقة 2 ورشاد المتولي في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

سيطر فريق لافيينا علي احداث المباراة ولكن دون خطورة خاصة بعد الهدف المبكر الذي احرزه فريق بتروجت في الدقيقة 2 عن طريق مصطفي سلطان، واعتمد بتروجت علي الهجمات المرتدة املا في احراز الهدف الثاني وهو ما تحقق في نهاية الشوط باحراز الهدف الثاني عن طريق رشاد المتولي في الدقيقة 45 لينتهي الشوط بتقدم بتروجت بهدفني نظيفين.

الشوط الثاني سيطر لافيينا علي احداث الشوط وكثف لاعبوه من هجماتهم ونجح في عمل ريمونتادا قوية بإحراز 3 أهداف في الشوط الثاني عن طريق احمد سالم في الدقيقة 52 واوين فيس الدقيقة 72 ، عسلية في الدقيقة 85 ليخطف لافيينا 3 نقاط هامة ويوقف سلسلة انتصارات بتروجت.