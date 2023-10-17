شكرا لقرائتكم خبر عن أبو قير للأسمدة يتعادل مع وادى دجلة بهدف لمثله بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أبو قير للأسمدة في فرض التعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام وادى دجلة في المباراة التي أقيمت بملعبه ضمن فاعليات الجولة الرابعة لدورى الممتاز أ .

تقدم محمود الدياسطى لوادى دجلة في الدقيقة 44 من عمر اللقاء ، واستطاع محمود اجوجو في تحقيق التعادل لأبوقير في منتصف الشوط الثانى ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 4 نقاط في المركز 14 ، بينما رفع دجلة رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن.

وأقيمت مباريات الجولة الرابعة بالأمس واسفرت عن النتائج التالية تعادل مكادى مع حرس الحدود بهدف لمثله، كما حقق جمهورية شبين مفاجأة كبرى بالفوز خارج ملعبه على أسوان بهدفين مقابل هدف، وبترول أسيوط على النجوم بهدف دون مقابل، وتعادل المقاصة مع بروكسى 3/3 ، كما فاز راية على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف .