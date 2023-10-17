شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقى اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين فى أول اجتماعاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صبحي: نسعي لتوفير رعاية طبية متكاملة لجميع الرياضيين في مصر

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، والتي تهدف الى توفير رعاية طبية للرياضيين فى مختلف المنتخبات واللعبات الفردية والجماعية.

تناول اللقاء تقديم أطروحات حول كيفية توفير الرعاية الطبية للاعبين بمختلف أنواعهم والتي تتضمن "قدامى الرياضيين، لاعبي المنتخبات القومية المختلفة، اللاعبين المسجلين في الاتحادات المختلفة".

فى بداية الاجتماع أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقديره للجهود التى يبذلها جميع أعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم وحرصهم على الخروج بمنظومة تخدم الرياضيين في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بجميع الرياضيين في كل الالعاب وتعمل على تسخير طاقاتها من أجل الشباب وخدمة الرياضيين.

واضاف وزير الرياضة أن المشروع الذي تمت مناقشته اليوم سيتم خلاله وضع تصور لتوفير رعاية طبية متكاملة للابطال والرياضيين المصريين، بالإضافة إلى قدامى الرياضيين، وأيضا التأكيد على أهمية استدامة المشروع وتوفير الموارد المالية الخاصة به.

وأوضح وزير الرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة توفر وتساعد الرياضيين في العديد من الأمور الطبية، ولكنها تأتي بالجهود الذاتية للوزارة وبالتعاون مع باقي الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة التي لا تدخر جهدا عن تقديم كل المساعدة للوزارة والرياضيين، ولكن الأمر يتطلب وضع اطار قانوني ونظام علاجي شامل لجميع الرياضيين سيكون له عظيم الأثر في الرياضة والرياضيين، بالإضافة إلى توفير الخدمة لاكبر عدد ممن يحتاجون اليها وبصورة اسرع واسهل.

واختتم وزير الرياضة حديثه بأنه تم الاتفاق مع جميع الجهات وأعضاء اللجنة العليا لوضع تصور مبدئي لمشروع الرعاية الطبية، والذي سيتم العمل عليه من أجل البدء بصورة عاجلة في التنفيذ وخروجه الى النور.

حضر الاجتماع العديد من ممثلي الوزارات والهيئات منهم العميد طبيب أيمن مصطفى، رئيس الفرع العلاجي بوزارة الدفاع، عميد طبيب على عمارة، قطاع الخدمات الطبية وزارة الداخلية، عقيد طبيب وجدي وليم، قطاع الخدمات الطبية وزارة الداخلية، الدكتور حسين ابو الغيط، عميد طب الأزهر، الأستاذ الدكتور محمد زيدان، مدير المجالس الطبية المتخصصة، الدكتورة غادة عبدالواحد، ممثل وزارة التعليم العالي، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.



وزير الشباب والرياضة يلتقى اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين (1)



وزير الشباب والرياضة يلتقى اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين (2)