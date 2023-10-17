شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية ثنائى الإسماعيلى لمواجهة فاركو بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الثنائى عماد حمدى وأبو بكر حمزة الجمل لاعبا النادى الاسماعيلى في التدريبات الجماعية للدراويش استعداداً لمواجهة فاركو بالدوري.

ونفذ عماد حمدى برنامج تأهيلى للتعافى من شد العضلة الخلفية والذى تسبب في غيابه عن مباراة الاهلى الأخيرة التي خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصبح جاهز للظهور مع الدراويش في مباراة فاركو.

في المقابل تعافى أبو بكر حمزة الجمل من الإجهاد الذى غاب عن المران بسببه ليصبح جاهزاً لمباراة فاركو.

وتسلم إيهاب جلال تقريراً من جهازه المعاون عن 3 مباريات خاضها فاركو منذ بداية الموسم ضمن خطة استعادة قطار الانتصارات مع الدراويش مرة أخري بعد الخسارة من الاهلى بثلاثية مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري.

وخسر فاركو من فيوتشر بهدفين دون رد ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع سيراميكا بهدفين لكل فريق ليعلن النادى البرتقالى رحيل مدربه البرتغالى رومارو وتعيين خالد جلال.

حذر إيهاب جلال لاعبيه من صعوبة مباراة فاركو في ظل وجود قيادة فنية جديدة للفريق البرتقالى بقيادة خالد جلال مطالباً بضرورة إستغلال أنصاف الفرص للخروج بنتيجة إيجايبة من المباراة.