شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى : زعلان من لاعبى السكة بعد التعادل مع طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر امير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد عن حزنه للتعادل مع طنطا في الجولة الرابعة من دوري المحترفين، مؤكدا ان الفريق لم يقدم مستوى جيد طوال احداث المباراة، وقال امير عزمي في تصريحات لقناة اون تايم سبورت 2 ان الفريق يعاني من غيابات كثيرة بسبب الإصابات، ولكنه كان ينتظر من لاعبيه أداء افضل مما قدموه في المباراة.

واختتم امير عزمي تصريحاته مؤكدا انه " زعلان " من لاعبي السكة ، وسيكون هناك وقفة مع اللاعبين لتقديم مستوى افضل في المباريات المقبلة.

وانتهى لقاء طنطا والسكة الحديد بتعادل الفريقين 1/1 في المباراة المقامة علي ملعب طنطا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين، تقدم طنطا عن طريق محمد عاطف في الدقيقة 50 ، وفي الدقيقة 97 يحرز مدافع طنطا هدف بالخطأ في مرماه ليحصد الفريق البحرواى النقطة الخامسة في جدول الترتيب، بينما يرتفع رصيد السكة الحديد عند النقطة 6 .