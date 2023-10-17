شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الطلائع يحتفلون بعيد ميلاد موسى دياورا ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام لاعبو طلائع الجيش والجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني حفل عيد ميلاد مصغر على هامش المران اليوم للغيني موسى دياورا لاعب الفريق ، واحضر اللاعبين التورتة واحتفلوا في أجواء أسرية للغاية.

ويعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على استكشاف فريق المصري البورسعيدى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري المقرر لها عصر الجمعة على ستاد برج العرب بالاسكندرية عن طريق مشاهدة مبارياته بدوري نايل بحثاً عن استعادة الانتصارات مجدداً فى المسابقة المحلية.

وحقق فريق مودرن فيوتشر فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.



موسى

وسجل عمر كمال الهدف الأول لمودرن فيوتشر في الدقيقة 44، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني..وكانت هذه هى الخسارة الأولى للطلائع بعدما فاز على البنك الاهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة.