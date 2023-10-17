شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر اللاعبين الدوليين بالانتظام في التدريبات غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو نادى الزمالك اللاعبين الدوليين بالانتظام في التدريبات الجماعية صباح غداً الأربعاء استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى نايل.

وأبلغ مسئولو القلعة البيضاء،الثلاثى الدولى أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحى بالانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض غداً الأربعاء،خاصة بعد وصولهم مع بعثة المنتخب الوطنى العائدة من الإمارات عصر اليوم.

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الي القاهرة قادمة من الإمارات بعد خوض وديتين أمام زامبيا و الجزائر ، حيث فاز المنتخب بهدف في المباراة الأولى أمام زامبيا و تعادل مع منتخب الجزائر بعد أن خاض المباراة من الدقيقة ٣٥ بعشرة لاعبين بعد طرد محمد هاني .

بينما غادر المحترفين من الإمارات للانضمام لأنديتهم و هم محمد صلاح و محمود تريزيجيه وطارق حامد و مصطفي محمد و عمر مرموش و حمدي فتحي .

ترأس بعثة المنتخب عامر حسين عضو إتحاد الكرة ، و حازم امام عضو اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب الاول.