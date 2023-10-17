شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل مع WE " سلبيا " بالشوط الأول بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين WE وغزل المحلة بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما بإستاد السلام الدولى في ختام مباريات الجولة الرابعة بدورى القسم الثانى أ .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين ونجح غزل المحلة في السيطرة على منطقة الوسط وبناء الهجمات من الخلف للإمام وأضاع لاعبوه بعض الفرص السهلة أمام مرمى المنافس ، في المقابل حاول لاعبو we اللعب على الهجمات المرتدة وخطف هدف مبكر يربك حسابات المحلة دون جدوى .

تشكيل الفريقين

تشكيل WE

حراسة المرمى : محمود أحمد

خط الدفاع : مصطفى محمود – طارق سامى – محمد امين – حسام أحمد

خط الوسط : محمد ياسر – على محمد على – سيف الدين محمد – احمد سعيد

خط الهجوم محمد محمود – عبد الرحمن بودى

تشكيل غزل المحلة

حراسة المرمى عمرو شعبان

خط الدفاع : عمرو الجزار – محمد حجازى – أحمد طارق – عبد الرحمن بودى

خط الوسط : سيكو محارب – محمود غالى – محمد جابر – عبده يحيي

خط الهجوم : رجب مارو – تشارلز باسى

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث برصيد 7 نقاط ولعب 3 مباريات حقق الفوز في اثنين وتعادل في الاخري، بينما يتواجد وي في المركز الخامس برصيد 6 نقاط جمعهم من فوزين وخسارة وحيده.

وأقيمت مباريات الجولة الرابعة بالأمس واسفرت عن النتائج التالية تعادل مكادى مع حرس الحدود بهدف لمثله، كما حقق جمهورية شبين مفاجأة كبرى بالفوز خارج ملعبه على أسوان بهدفين مقابل هدف، وبترول أسيوط على النجوم بهدف دون مقابل، وتعادل المقاصة مع بروكسى 3/3 ، كما فاز راية على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف .