شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يشيد بحكام دورى المحترفين فى التقييم الشهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد البرتغالي فيتوري بيريرا بحكام دورى المحترفين خلال ألأسابيع الثلاثة الأولى من الدورى، في اجتماعه أمس الاثنين مع حكام ومساعدي القسم الثاني الأول "دورى المحترفين".

وأبدى فيتور بيريرا رضاه عن المستوى الذى ظهر عليه الحكام في الجولات الأولى من المسابقة، وأكد أن تطور المستوى سيصب في صالح الحكام في نهاية هذا الموسم، في ظل اعتماد نظام التصنيف.

وعقدت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة فيتور بيريرا، اليوم اجتماعا مع حكام ومساعدى دورى القسم الثاني "أ"، لتقييم الأداء وتصحيح الأخطاء خلال الثلاثة أسابيع السابقة نظريا وعمليا بمركز شباب الجزيرة.

في سياق متصل، منح فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكام تعليمات بعدم السماح لأى لاعب للاحتفال بتسجيل الأهداف أكثر من 60 ثانية، مؤكدا أنه سيتم احتساب هذه المدة وقتا بدلا من الضائع مع كل هدف يتم تسجيله.

وطلب البرتغالي فيتور بيريرا تقييماً شهرياً لجميع الحكام فى الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني من المراقبين وأعضاء اللجنة، لمعرفة أفضل الحكام بصفة دورية ومنحهم المباريات المهمة ونهائيات البطولات المصرية، وسيتم الإعلان عن أفضل الحكام بصورة دورية لتحفيزهم.