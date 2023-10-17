شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعيد جهود أحمد يوسف أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى بقيادة تامر مصطفى جهود أحمد يوسف لاعب الفريق البترولى في مباراة البنك الأهلى المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى نايل.

وبات أحمد يوسف جاهز لتدعيم صفوف الفريق البترولى مباراة البنك الأهلى بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام بيراميدز بسبب تعرضه للطرد في مباراة طلائع الجيش بالجولة الثانية.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف بيراميدز الكونغولي فيستون ماييلي فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بضربة رأس متقنة سكنت شباك عبد العزيز البلعوطى.