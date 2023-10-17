شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخطأ الكارثي.. رفع العقوبة عن حكمي مباراة ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الحكمان دارين إنجلاند، ودانيال كوك، لمباريات الدوري الإنجليزي، بعد الفوضى التي تسببا بها في مباراة ليفربول أمام توتنهام، التي أدت لحرمان «الريدز» من هدف صحيح سجله لويس دياز.

وجاءت عودة الحكمين بعد إيقافهما في وقت سابق عقب قرارات خاطئة في المباراة التي جمعت ليفربول وتوتنهام الشهر الماضي، إذ اهتز الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب هذا الخطأ الفادح.

وكشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، الثلاثاء، عن قائمة حكام الجولة التاسعة، التي تبين من خلالها عودة الحكمين بعد خطئهما الكارثي في مباراة ليفربول بالجولة السابعة.

ومن المُقرر أن يصبح دارين إنجلاند الحكم الرابع في مباراة بيرنلي وبرينتفورد، السبت المقبل.

في المقابل، تم تعيين دانيال كوك حكماً مساعداً في مباراة مانشستر يونايتد وشيلفيد يونايتد.

وشهدت مباراة ليفربول وتوتنهام في الأسبوع السابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلغاء هدف صحيح سجله لويس دياز وقت تعادل الفريقين سلباً، وأثار القرار جدلاً واسعاً بسبب وقوع خطأ في التواصل بين حكم الملعب وحكام الفيديو، ما أدى إلى عدم احتساب الهدف بعد مراجعته.

وأدى الخطأ إلى استبعاد دارين إنجلاند حكم الفيديو، ومساعده دانيال كوك من تحكيم عدد من مباريات الدوري الإنجليزي.