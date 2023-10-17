شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات أوروبا.. دقيقة صمت في مباريات الثلاثاء على أرواح «ضحايا بروكسل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، في بيان، إنه سيتم الوقوف دقيقة صمت، قبل انطلاق مباريات الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024، على أرواح اثنين من مشجعي السويد قتلا في هجوم وقع في بروكسل.

وقتل الاثنان بالرصاص على يد من يُشتبه في أنه متشدد، الاثنين، قبل مباراة السويد أمام بلجيكا بالتصفيات الأوروبية. وتم إيقاف المباراة المقامة في استاد الملك بودوين، والذي يقع على بعد خمسة كيلومترات من مكان إطلاق النار، قبل أن تُلغى المباراة بين الشوطين.

وتقام الثلاثاء، خمس مباريات؛ حيث تستضيف فنلندا منافستها كازاخستان، وتستقبل صربيا منافستها الجبل الأسود، وتحل الدنمارك ضيفة على سان مارينو، وتستضيف إنجلترا منافستها إيطاليا، وتحل أوكرانيا ضيفة على مالطا.