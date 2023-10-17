شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يجدد الثقة في موسيماني واللاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم الرعاية السامية والدعم السخي الذي يحظى به النادي من سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، معربين عن تقديرهم لثقة سموه الغالية التي حظي بها أعضاء المجلس، وحرصه على توفير سبل الريادة والتميز.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة، برئاسة فارس مكتوم المزروعي رئيس مجلس الإدارة، الذي أكد من خلاله الالتزام برؤى النادي والخطط الاستراتيجية المعتمدة من قيادة النادي، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأهداف المرجوة.

واستعرض أعضاء مجلس الإدارة خطط الشركة خلال الموسم الرياضي 2024/2023، والموازنات والبنود المالية، مشددين على ضرورة العمل وفق أسس الحوكمة والحفاظ على الاستقرار المالي للشركة وتحقيق النمو المستدام في المشاريع القائمة والخطط المستقبلية.

وناقش الاجتماع الجوانب الفنية والأداء الرياضي للفريق الأول وفريق الرديف، والفرق الأكاديمية، والآليات المعمول بها وفرص التحسين. وأكد مجلس الإدارة على ثقتهم بالجهازين الإداري والفني للفريق الأول (بقيادة الجنوب إفريقي موسيماني) واللاعبين لتحقيق النتائج المرجوة خلال المرحلة المقبلة، وتوفير كل سبل الدعم لهم.

حضر الاجتماع أحمد عوض العتيبة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وعبد الله سالم الجنيبي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي، وعبد الباسط الحمادي عضو مجلس الإدارة، وسعيد مبارك البلوشي عضو مجلس الإدارة، وعبد الله جعفر السيفي عضو مجلس الإدارة، ومحمد حريز الراشدي عضو مجلس الإدارة.