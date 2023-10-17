شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية للتوقعات.. ديكو يرفض مقارنة يامال بميسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، عن رفضه الشديد لمُقارنة الموهبة الشابة لامين يامال بالنجم الأرجنتين ليونيل ميسي.

وقال ديكو: «أرفض إجراء مقارنات بين لامين يامال وليونيل ميسي، لكل لاعب قصته، وأخشى أن يصبح اللاعب الشاب ضحية للتوقعات».

وأضاف في تصريحات لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «يامال لديه موهبة خاصة ومختلفة عن الآخرين، والمدرب تشافي يعرف ذلك أيضاً، لذا علينا أن نترك اللاعب يستمتع بلعب كرة القدم، حتى نسهل عليه الأمر، ويمر بهذه المرحلة دون مشاكل».

كما عبّر ديكو عن رغبته في بقاء لاعب الوسط، فرينكي دي يونج، داخل الفريق لعدة سنوات قادمة، قائلاً: «نريد استمرار دي يونج للعديد من السنوات، هو في عمر مثالي كلاعب كرة قدم، ويقدم مستويات رائعة مع الفريق، لهذا نرغب في بقائه».

وتابع: «لم نتحدث عن عقد جديد حتى الآن، لكني راسلت وكيل اللاعب لأعرف نفسي له، نحن نحب فرينكي ونأمل في استمراره مع الفريق، كما هو الحال بالنسبة لبيدري وجافي وجوندوجان وأراوخو».

وكان يامال، البالغ من العمر 16 عاماً، قد صعد للفريق الأول ببرشلونة في يوليو الماضي، وينتهي عقده في 2026، وهو الوقت ذاته الذي ينتهي فيه عقد دي يونج الذي انضم للفريق في عام 2019.