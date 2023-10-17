شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل لتحدي سيح السلم للقدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أعلن نادي دبي للفروسية عن فتح باب التسجيل لسباق تحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 119 كلم المقرر إقامته يوم 2 نوفمبر المقبل، في افتتاح موسم سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة، علاوة على سباق كأس الوصل للقدرة لمسافة 101 كلم المخصص للإسطبلات الخاصة الذي يقام يوم 4 نوفمبر، على أن يغلق باب التسجيل للسباقين يوم 30 أكتوبر الجاري الساعة 12 ظهراً، علماً بأن الحد الأعلى للتسجيل بواقع 4 خيول لكل إسطبل ولن يتم قبول تسجيل الخيول بعد غلق باب التسجيل.

ويتضمن برنامج سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة للموسم الجديد 2023-2024 الذي أعلنه نادي دبي للفروسية، 23 سباقاً ما بين رئيسية وتأهيلية محلية ودولية نجمة واحدة ونجمتين، تستهل بسباق تحدي سيح السلم يليه سباق كأس الوصل.

ويسدل الستار على منافسات الموسم الجديد لمدينة دبي الدولية للقدرة بإقامة سباق كأس المدربين للقدرة لمسافة 119 كم يوم السابع من مارس/ آذار 2024.