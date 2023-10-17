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الزمالك يهزم الشمس فى عاشر جولات دورى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الشمس بنتيجة 43/27  فى إطار الجولة العاشرة بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023/2024.

 

ويصل فريق كرة اليد بنادى الزمالك بهذه النتيجة إلى النقطة 26 فى جدول ترتيب المسابقة للموسم الحالى.

 

 

فيما تقام الجولة الحادية عشرة الجمعة المقبل بلقاءات بين كل من: الأهلى مع سبورتنج والبنك الأهلى مع هليوبوليس و الجزيرة مع طلائع الجيش و الترسانة مع الطيران و الأوليمبى مع الزمالك وأصحاب الجياد مع الزهور و الشمس مع المعادى والعبور مع سموحة . 

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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