شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الشمس فى عاشر جولات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الشمس بنتيجة 43/27 فى إطار الجولة العاشرة بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023/2024.

ويصل فريق كرة اليد بنادى الزمالك بهذه النتيجة إلى النقطة 26 فى جدول ترتيب المسابقة للموسم الحالى.

فيما تقام الجولة الحادية عشرة الجمعة المقبل بلقاءات بين كل من: الأهلى مع سبورتنج والبنك الأهلى مع هليوبوليس و الجزيرة مع طلائع الجيش و الترسانة مع الطيران و الأوليمبى مع الزمالك وأصحاب الجياد مع الزهور و الشمس مع المعادى والعبور مع سموحة .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.