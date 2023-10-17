شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية تحت 20 سنة يواجه الكونغو فى نوفمبر المقبل رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى اتحاد الكرة المصري اخطارا من نظيره الأفريقي، بتحديد الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر المقبل موعدا لمباراتى منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة محمد كمال، أمام الكونغو في الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر للناشئات بقيادة محمد كمال، فوزا عريضا على نظيره ساو تومي بنتيجة 11-0، في إياب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها في كولومبيا العام المقبل.

أحرز أهداف المباراة، حالا مصطفى (3 أهداف)، وكاميليا شحاتة، ونورا خالد وحبيبة طارق (هدفين)، وحبيبة عصام، ويارا خالد، وحبيبة عمر، ونور عبد الواحد السيد.

وكانت مباراة الذهاب التي أُجريت على استاد الإسكندرية، قد انتهت بفوز المنتخب المصري بسبعة أهداف دون رد.

وحرص اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتورة دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على ملف الكرة النسائية على دعم اللاعبات لتحقيق حلم التأهل للمونديال.