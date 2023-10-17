شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يعتمد لائحة المكافآت فى فاركو قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو، لائحة المكافآت الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهته الأولى مع الفريق ضد الإسماعيلي الأحد المقبل، وأبدى جلال رضاه عن اللائحة المالية للفريق ووعد اللاعبين بتحقيق كافة مطالبهم حال تحسن النتائج.

وحصد فريق نادي فاركو نقطة وحيدة في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز بعد خوض 3 جولات، إذ خسر في الجولة الأولى أمام فيوتشر بهدفين ومن ثم خسر أمام المصري بهدف دون رد، قبل أن يتعادل في الجولة الثالثة أمام سيراميكا كليوباترا.

ويبدأ نادي فاركو مشواره في الدوري بعد التوقف الدولي بمواجهة نادي الإسماعيلي، والمقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 22 أكتوبر على استاد الإسماعيلية، في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

من جانبه، أكد خالد جلال، المدير الفني الجديد لفريق فاركو، أنه سعيد جدا بتدريب فريق فاركو، وأنه يسعى لتقديم الكثير وقيادة الفريق لمقدمة الجدول.

وقال خالد جلال، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "كان نفسي أعمل مع ناد جماهيري، لأن الجمهور له دافع معنوي كبير وله تأثير كبير مع أنديته".

وأضاف مدرب فاركو: "اعتذرت عن عدة عروض للتدريب في الموسم الماضي، وفاركو ناد مستقر، ووافقت على تولي المسئولية بدون تردد، ولعبنا أول مباراة ودية أمام التعاون الليبي وحققنا الفوز بخماسية وظهر اللاعبون بشكل جيد، والأداء في تطور ونحتاج وقتا للانسجام التام وحفظ طرق اللعب".