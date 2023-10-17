شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهزم WE بهدفى يحيي والأخميمى ويصعد لوصافة دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق غزل المحلة في مواصلة انتصاراته بالفوز على نظيره WE بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السلام الدولي في ختام مباريات الجولة الرابعة بدورى القسم الثانى أ .

تقدم عبده يحيي بالهدف الأول في الدقيقة 50 ، وأضاف البديل خالد الأخميمى الهدف الثانى في الدقيقة 88 من عمر اللقاء ، ليرتفع رصيد المحلة إلى 10 نقاط في وصافة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن لافيينا المتصدر ، بينما تجمد رصيد WE عند 6 نقاط في المركز السادس .

تشكيل WE

حراسة المرمى : محمود احمد

خط الدفاع : مصطفى محمود – طارق سامى – محمد امين – حسام أحمد

خط الوسط : محمد ياسر – على محمد على – سيف الدين محمد – احمد سعيد

خط الهجوم محمد محمود – عبد الرحمن بودى

تشكيل غزل المحلة

حراسة المرمى عمرو شعبان

خط الدفاع : عمرو الجزار – محمد حجازى – أحمد طارق – عبد الرحمن بودى

خط الوسط : سيكو محارب – محمود غالى – محمد جابر – عبده يحيي

خط الهجوم : رجب مارو – تشارلز باسى