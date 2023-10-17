موعد مباراة الأهلي وسيمبا بالدوري الإفريقي.. والقناة الناقلة المفتوحة

الشارقة - اميمة ياسر - يحل النادى الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني في السادسة مساء الجمعة المقبل، فى المباراة التي تجمعهما فى العاصمة دار السلام، بافتتاح مباريات الدورى الأفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة، وحال تأهل بطل مصر سيلتقى مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف النهائي، على أن يجمع نصف النهائي الآخر، بين الفائز من (الوداد المغربى وأنيميا النيجيرى) ضد المتأهل من (الترجي التونسى ومازيمبي الكونغولى).

وتعتبر البطولة أحدث بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وتنطلق الجمعة المقبل، بمشاركة 8 أندية فقط ستلتقى بمواجهات إقصائية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية.

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وأعلنت قناة أبوظبي الرياضية الحصول على حقوق النقل الحصرى لكل مباريات بطولة الدورى الأفريقي، وبثها بالمجان عبر قنواتها المفتوحة.