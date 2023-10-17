حقيقة حمل صلاح علم فلسطين بعد انتهاء مباراة مصر والجزائر

الشارقة - اميمة ياسر - تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أثناء وضع علم فلسطين على كتفه، عقب انتهاء مباراة المنتخب الأول مع منتخب الجزائر،ة بملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وتبين أن الصورة مفبركة، فالأصلية تعود إلى عام 2019 وكان حينها يرتدي اللاعب علم مصر وليس فلسطين.

وتمت الفبركة بوضع علم فلسطين مكان علم مصر في محاولة لربط الموضوع بما يثار من انتقادات لمحمد صلاح، لعدم مساندته غزة على مواقع التواصل الخاصة به، والإكتفاء بالتبرع للهلال الأحمر المصري لدعم الفلسطينيين

وتعادل المنتخب الوطني المصري مع نظيره الجزائري، مساء الاثنين، بهدف لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم وديا، على ملعب هزاع بن زايد بدولة الأمارات.