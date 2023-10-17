الامارات | جمهور الإمارات يثق في المدرب بينتو.. ويطالب بمساندة "الأبيض" (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب جمهور الإمارات رضاه عن ظهور المنتخب في المباريات الودية الأخيرة التي فاز فيها على كوستاريكا 4-1، وعلى الكويت 1-صفر، وأخيراً على لبنان 2-1، اليوم الثلاثاء، قبل خوض تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 المقبلة، إضافة إلى المشاركة في كأس آسيا 2024.

وأكد المشجعون لـ "الإمارات اليوم" رضاهم عما قدمه المدرب الجديد خلال الفترة الأخيرة والظهور في المباريات بشكل مختلف ووجود عناصر شابة كثيرة في صفوف الأبيض، مما يشير إلى مستوى أفضل في المباريات المقبلة خاصة بعد تكرار الانتصارات في الفترة الأخيرة وظهور أفضل للمنتخب في التجمعات الأخيرة.

وطالب المشجع النصراوي محمد السعدي الحاضر لمباراة الأبيض مع لبنان بضرورة وجود الجماهير بقوة خلف الأبيض، معرباً عن حزنه على غياب الجمهور في المباراة، وضرب مثال حي بمباراة مصر والجزائر والتي شهدت وجود عدد كبير من الجماهير في المباراة وهو ما أعطى المباراة طابع تنافسي كبير.

وأكد المشجع الوصلاوي الصغير فهد محمد، سعادته بالمدرب الجديد باولو بنتو، وأكد أن الانتصارات الأخيرة نتيجة اختيارات المدرب وثقته في اللاعبين وهو ما نتج عنه انتصارات ونتائج إيجابية.

وتعتبر مباراة لبنان البروفة الأخيرة للأبيض الذي سيبدأ مشوار التصفيات بمواجهة الفائز من مباراة نيبال ولاوس في 16 نوفمبر المقبل على استاد آل مكتوم في دبي، فيما يواجه منتخب البحرين في المنامة 21 من الشهر نفسه ضمن المجموعة الثامنة.

وغاب جمهور الأبيض بشكل ملحوظ عن مباراتي الإمارات في التجمع الداخلي أمام الكويت ولبنان ولم يحضر إلى عدد بسيط خلف الأبيض، رغم النتائج الإيجابية للمنتخب وتحقيق الانتصارات.

وأكد المشجع محمد سعيد، أن استمرار النتائج الإيجابية ودعم الأبيض بالوجوه الشابة سيكون له دور مهم في تحسن النتائج وبالتالي تواجد الجماهير في المدرجات الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الإخفاقات التي شهدها الأبيض في مشوار التصفيات الأخيرة وعدم الوصول إلى كأس العالم، إضافة إلى غياب الروح والأداء كان سببا رئيسيا لابتعاد الجماهير عن المدرجات.