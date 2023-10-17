"رائحة الكحول في غرفة الملابس".. مدرب الريال السابق يحكي كواليس رحيل رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف فابيو كابيلو، مدرب ريال مدريد موسم 2006-2007 كواليس رحيل رونالدو نازاريو "الظاهرة" عن الفريق.

رحل الظاهرة رونالدو عن ريال مدريد بأمر من المدير الفني، وانتقل إلى ميلان في منتصف الموسم.

قال مدرب ريال مدريد السابق في تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية: "في فبراير 2007 قررت رحيل رونالدو نازاريو، لقد كان شخصًا يحب الاحتفال وأشرك اللاعبين في الخروج معه".

أضاف: "في أحد الأيام، جاء فان نيستلروي وأخبرني أن رائحة الكحول هنا في غرفة تبديل الملابس، كما أن وزن رونالدو كان 94 كجم في ذلك العام، وفي كأس العالم 2002 كان وزنه 82، وعندما قلت له أن يخفف من وزنه وصل إلى 92.5".

تابع: "اتصل بي برلسكوني من ميلان ذات يوم لطلب النصيحة بشأن عملية شراء رونالدو، نصحته بعدم القيام بذلك، وأخبرته أنه لا يفكر إلا في أن يكون محاطا بالنساء".

اختتم: "قال لي حسنا، وفي اليوم التالي، وقع رونالدو مع ميلان".

يذكر أن فابيو كابيلو حصد مع ريال مدريد بطولتين الدوري الإسباني.

وصف الصورة: فابيو كابيلو مدرب ريال مدريد السابق والظاهرة رونالدو