"بعد الانسحاب من اليونايتد".. القطري جاسم بن حمد يتجه للاستثمار في نادي إنجليزي آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انسحب رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد من السباق للاستحواذ على مانشستر يونايتد في الأيام القليلة الماضية.

ويتجه الآن الشيخ جاسم بن حمد إلى الاستثمار في نادي توتنهام الإنجليزي. وفقا لصحيفة "ديلي ميرور"

وكان رجل الأعمال القطري واحدًا من اثنين مرشحين الأقرب للاستحواذ على مانشستر يونايتد إلى جانب السير جيم راتكليف، بعد أن أعلنت عائلة جليزر نيتهم لبيع النادي في شهر نوفمبر من العام الماضي.

ويستعد راتكليف الآن لشراء حصة تبلغ 25% من النادي، مع خطة طويلة المدى للاستحواذ الكامل على أولد ترافورد.