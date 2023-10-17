فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط في الجولة التاسعة قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم السبت.

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 8.4 مليون جنيه إسترليني

مواجهة اللاعب البرتغالي لشيفيلد يونايتد في الجولة المقبلة تزيد من حظوظه للتألق وتحقيق الكثير من النقاط في فانتازي.

وعلى الرغم من أن فرنانديز يعاني منذ بداية الموسم، إلا أن تحقيقه 12 نقطة ضد نوتنجهام فورست و10 نقاط ضد بيرنلي يؤكد قدرته على تحقيق نقاط جيدة.

11 تسديدة لفرنانديز على المرمى وصناعة 22 فرصة، جعلت برونو يتصدر كلتا الإحصائيتان في مانشستر يونايتد، مما يسلط الضوء على تأثيره في خط الهجوم.

وعلى الجانب الآخر، تلقى شيفيلد يونايتد هدفين بحد أدني في آخر سبع مباريات بالدوري الإنجليزي، بما في ذلك الخسارة 8-0 أمام نيوكاسل يونايتد في آخر مواجهة على أرضه.

مورجان جيبس وايت (نوتنجهام فورست) 5.8 مليون جنيه إسترليني

عزز لاعب خط وسط نوتنجهام فورست تهديداته التهديفية قبل مواجهة مصنفة "سهلة" على أرضه أمام لوتون تاون.

وسدد جيبس وايت 6 كرات من داخل منطقة الجزاء في آخر أربع مباريات، مقارنة باثنتين فقط في أول أربع مباريات له.

وعلى الجانب الآخر، استقبل لوتون خارج أرضه 58 تسديدة داخل منطقة الجزاء و21 فرصة خطيرة، مما وضعهم في المراكز الثلاثة الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

دومينيك سولانكي (بورنموث) 6.4 مليون جنيه إسترليني

المهاجم الإنجليزي هو أفضل لاعبي بورنموث تحت قيادة المدرب الجديد أندوني إيراولا، حيث حقق 32 نقطة في فانتازي حتى الآن، وسجل سولانكي ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

وسدد سولانكي 12 كرة و11 تسديدة من داخل منطقة الجزاء أكثر من ضعف إجمالي أي زميل له في الفريق خلال آخر أربع أسابيع.

وتلقى ولفرهامبتون، زائر سولانكي، 51 تسديدة من داخل منطقة الجزاء خلال تلك الفترة، وهو ثاني أسوأ رقم قياسي لفريق في الدوري الإنجليزي.

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 5.6 مليون جنيه إسترليني

يلاقي الجناح الإنجليزي نظيره كريستال بالاس في الجولة المقبلة بمباراة مصنفة "سهلة" وفقا للموقع الرسمي لفانتازي.

وسجل جوردون هدفين وأربع تمريرات حاسمة منذ بداية الموسم، وحقق 33 نقطة في مبارياته الخمس الأخيرة.

وسيواجه نيوكاسل أيضًا ولفرهامبتون وبورنموث في الأسابيع الأربعة المقبلة، مما يمنح جوردون الفرصة للتألق ومواصلة التسجيل والصناعة.

كونستانتينوس تسيميكاس (ليفربول) 4.4 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن يبدأ الظهير الأيسر لليفربول أول مباراة له هذا الموسم ضد إيفرتون يوم السبت، مع وجود شك في إصابة أندرو روبرتسون (6.6 مليون جنيه إسترليني).

وأثبت تسيميكاس أنه بديل جيد في فانتازي عندما حصل على فرصة الموسم الماضي، وبلغ متوسطه 6.5 نقطة في كل مباراة له كأساسي على ملعب أنفيلد، حيث جمع بين تمريرتين حاسمتين وثلاث شباك نظيفة خلال تلك المباريات الأربع على أرضه.