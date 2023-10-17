غلق النادي مبكرا الخميس.. لجنة الزمالك تكشف فتح 7 أبواب لاستقبال الناخبين الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي المدير الرياضي أن جميع بوابات النادي وعددها 7 بوابات كلها ستكون مفتوحة لدخول الأعضاء يوم الجمعة المقبل لحضور الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأوضحت اللجنة في بيان عبر الموقع الرسمي للزمالك، أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة سيكون من ثلاث بوابات من إتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع ٢٦ يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.

وفي سياق متصل قررت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك غلق مقر النادي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يأتي ذلك بسبب تجهيز النادي لإقامة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية في التاسعة صباح يوم الجمعة المقبل.