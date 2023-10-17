"بسبب دعم فلسطين".. ماينز الألماني يقرر إيقاف أنور الغازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن نادي ماينز الألماني إيقاف اللاعب ذو الأصول المغربية، أنور الغازي، بسبب منشوره الذي دعم القضية الفلسطينية.

وأصدر النادي بيانا رسميا اليوم الثلاثاء للرد على منشور أنور الغازي، وجاء نصه كالآتي: "يُعفي أنور الغازي من المشاركة في التدريب والمباريات".

وأضاف: "هذا البيان بمثابة ردا على منشور اللاعب على

وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتخذ الغازي موقفًا من الصراع في الشرق الأوسط بطريقة يرفضها النادي".

وأكد النادي في البيان: "لذلك تم إيقاف اللاعب بعد مناقشة تفصيلية بين مجلس الإدارة واللاعبين".

واختتم البيان: "يعترف فريق ماينز أن هناك وجهات نظر مختلفة حول الصراع في الشرق الأوسط الذي يستمر منذ عقود ومع ذلك، فإن النادي يرفض محتوى المنشور لأنه لا يتطابق مع قيم نادينا".

جدير بالذكر، انضم أنور الغازي إلى فريق ماينز في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من آيندهوفن الهولندي في صفقة انتقال حر.